الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"ذبحوه فى رمضان".. إصابة شخص بنزيف في مشاجرة بمشتول السوق بالشرقية

مشاجرة
مشاجرة

أصيب شخص بإصابات بالغة ونزيف شديد بعد أن أقدم آخرون على التعدى عليه بآلة حادة وذبحه فى مشاجرة بمركز مشتول السوق بالشرقية، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى مشتول السوق المركزى “أحمد.ع.س”، 37 سنة مقيم مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية “مذبوحًا” مصابا بجرح قطعى بالرأس أسفل الرقبة ونزيف شديد، وتبين وقوع إصابته بعد أن تعدى عليه آخرين فى مشاجرة وقعت بجوار مدرسة الصنايع بمركز مشتول السوق

وتم نقله لمستشفى مشتول المركزى، وتقرر تحويله لمستشفى جامعة الزقازيق.

واستقبل مستشفى أبوحماد المركزي اليوم، 5 مصابين بأعيرة نارية وجروح، إثر وقوع مشاجرة بينهم، بدائرة المركز، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى أبوحماد المركزي كلا من: «حلمى.ال.ع» البالغ من العمر 38 عامًا، وشقيقه «نبيل» البالغ من العمر 40 عامًا، ونجل المصاب الثاني «أدهم» البالغ من العمر 20 عامًا، ونجله الأصغر «محمد» البالغ من العمر 17 عامًا، و«محمود.ج.ال» البالغ من العمر 32 عامًا، جميعهم مقيمون بتل شمنديل، دائرة مركز أبوحماد، مصابين بإصابات مختلفة بجروح وطلقات نارية.

وتبيَّن وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، أسفرت عن إصابتهم، ويتم علاجهم تحت تصرف الأجهزة الأمنية.

كما أصيب 4 بمحافظة الشرقية بحروق في أنحاء متفرقة من أجسادهم، خلال مشاجرة بين الأهالي بمركز بلبيس وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بلبيس المركز كل من “محمد.ف.م”، 41 سنة، مقيم مركز بلبيس، مصاب بجروح نارية بالوجه واليدين بنسبة 20%، و“صلاح.ص.م”، 26 سنة، مقيم بلبيس، مصاب بحروق نارية بالوجه واليدين بنسبة 20%، و“عبد الرحمن.ص.م”، 24 سنة، مصاب بحروق نارية بنسبة 15%، بالوجه واليدين، و“مصطفى.ص.م”، مصاب بحروق نارية بالوجه واليدين بنسبة 20%.

إصابات بالغة جرح قطعى بالرأس أسفل الرقبة مستشفى جامعة الزقازيق مركز مشتول السوق تعدى آخرين

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