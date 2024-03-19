الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يُهنئ الأم المثالية لفوزها باللقب على مستوى الجمهورية

الحاجة عزة عبد الفتاح
الحاجة عزة عبد الفتاح الام المثالية

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، السيدة عزة عبد الفتاح عبد الستار ابنة قرية الأعراس التابعة لمركز ومدينة منيا القمح لفوزها بلقب  الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2024م، ولما قدمته من تضحيات وكفاح في تربية أبنائها بعد وفاة زوجها منذ نحو 25 عامًا حيث وهبت نفسها لتربية أطفالها ليكونوا أفرادا نافعين في المجتمع ليصبح منهم المحاسب والمهندس الزراعي لتستحق بذلك لقب الآم المثالية بجدارة لهذا العام.

وأكد محافظ الشرقية اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح، وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تُساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهم وظروفهم الإنسانية والاقتصادية الصعبة.

وأضاف المحافظ أن الأم هي من تقوم بغرس النواة الأساسية للمجتمع، فعلى كتفها يبنى البيت وتقوم برعاية أبنائها، وتربيتهم لتصبح هي الوحيدة القادرة على ضخ جيل يستطيع أن يقود مسيرة الوطن للأمام، ويدفعنا للتقدم والازدهار.

ووجه محافظ الشرقية تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء والعمل، ويقدمن كل يوم شهداء لرفعة هذا الوطن.

وحرصت الحاجة عزة على تربية وتعليم أبنائها والوصول بهم لبر الأمان عن طريق تدبير معيشتها فقامت بالتجارة وباعت المواد الغذائية من مشتقات الألبان والدواجن، وقامت بالعمل فى العديد من المجالات، لافتة إلى أنها كانت شديدة الحرص على تعليم أبنائها القرآن الكريم وتحفيظهم القرآن جنبا إلى جنب مع مسيرتهم التعليمية.

وعن قصة كفاحها قالت إنها حالها حال أى فتاة فى عمرها فى ذلك الوقت تزوجت من زوجها الراحل "عبد الله علي سلامة" من قرية الأعراش التابعة لمركز منيا، وأقامت معه في بيت العائلة وبعد سنوات قليلة من زواجهم أصيب بمرض السرطان وظلت ترافقه في رحلة تعبه وعلاجه وأكرمهم الله بنجلهم الأول "محمد" ثم نجلتهم “أميرة” ليرحل زوجها ويتركهم أطفال صغار.

محافظ الشرقية الأم المثالية نماذج مشرفة قصص كفاح الأمهات التضحية والكفاح

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