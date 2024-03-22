محافظ الشرقية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 1545 لسنة 2024 بتعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة العاملة بجميع خطوط السير في نطاق المحافظة، وذلك بعد تحريك سعر المواد البترولية بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي، سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، وفايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين، والعقيد محمد سالم، وكيل إدارة المرور، والعقيد وائل جعفر، رئيس مباحث المرور، والمقدم محمد رجب، وكيل إدارة مباحث تموين الشرقية، وسعيد عاشور، مدير الإدارة العامة للمواقف، وهاني السيد، مدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام، وحسن عبد المجيد، نقيب السائقين، وذلك لمناقشة آليات تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتأكيد على متابعة مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أوضح محافظ الشرقية ان قرار تعديل تعريفة الركوب جاء بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

تم خلال الاجتماع، طلب المحافظ وضع لوحات كبيرة في المواقف توضح فيها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف، مشددا على ضرورة عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المحددة، وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف في مختلف مراكز ومدن المحافظة. وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بوضع خطة بديلة للتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ في المواقف، قائلا "لن نترك المواطنين أمام تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة من السائقين وأصحاب السيارات". وأكد أنه سيقوم بنفسه بالمرور الدوري والمفاجئ على المواقف في مختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتزام السائقين بها.

وقرر المحافظ أيضاً تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس داخل مدينة الزقازيق لتكون 2.5 جنيه، وكذلك سيارات التاكسي العداد في مدن المحافظة، حيث ستكون فتح البنديرة (9 جنيهات) تشمل كيلو متر واحد، على أن تزداد القيمة بواقع 2.5 جنيه لكل كيلو متر واحد، و8 جنيهات لساعة الانتظار الأولى، وتزداد بواقع 7 جنيهات لكل ساعة إضافية.

كما كلف المحافظ وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع مدير إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات المواقف ومباحث التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود في دائرة المحافظة لمنع استغلال المواطنين وضبط السائقين المخالفين.