شهادات تقدير ومبالغ مالية.. محافظ الشرقية يكرم الأمهات المثاليات والأب المثالي لعام 2024

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيةاحتفالية تكريم الأمهات المثاليات والأب المثالي لعام 2024 من العاملين بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية،بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، غادة زاهر مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، بالديوان العام.

وأكد المحافظ إعتزازه وتقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تُساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والإقتصادية الصعبة معربًا عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات واللاتي يعتبرن رمزًا للعطاء، قائلا: الأم المصرية قدمت ولا زالت تقدم أروع النماذج في التضحية واحتفالنا اليوم جاء لرد الجميل للأمهات والأباء العاملين بالجهاز الإداري والذين قدموا جيلا ً قادر على المشاركة في بناء الوطن.

ومن جانبه أوضح السكرتير العام أن الاحتفال بتكريم الأمهات المثاليات والأب المثال يُعد تقليدًا نبيلًا لما تمثله الأم من نبع للحنان وتقدم جيلًا نافعًا لنفسه ولوطنه ونسعي جاهدين لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للمرأة وتمكينهًا اقتصاديًا واجتماعيًا.

وفي نهاية الاحتفال، كرم المجافظ الأمهات المثاليات بمنحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية، متمنيا لهن حياه أسرية مليئة بالاستقرار والسعادة وهن كل من :

. حنان فهمى إبراهيم سالم الأم المثالية - الديوان العام.

· انتصار عبد العال على محمد أم مثالية من ذوى القدرات والهمم - القطاوية مركز ابوحماد.

· أسماء محمد السنجري أم مثالية لطفل من ذوى القدرات والهمم - مركز ابوحماد.

· احسان محمد عوض أم معيلة - مركز فاقوس.

· نجاة عبد الحميد أحمد الأم البديلة - الديوان العام.

· سنية محمد أحمد عبد الفتاح - أم لأحد العاملين بالجهاز الإداري.

وتقديرًا لدور الأب باعتباره رب الأسرة حرص محافظ الشرقية علي تكريم كلا من:

· خالد محمد السيد على الأب المثالى - الديوان العام.

· حسن محمود محمد سيد أب مثالي من ذوي الإحتياجات الخاصة.