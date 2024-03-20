الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شهادات تقدير ومبالغ مالية.. محافظ الشرقية يكرم الأمهات المثاليات والأب المثالي لعام 2024

التكريم
التكريم

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيةاحتفالية تكريم الأمهات المثاليات والأب المثالي لعام 2024 من العاملين بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية،بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، غادة زاهر مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، بالديوان العام.

وأكد المحافظ إعتزازه وتقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تُساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والإقتصادية الصعبة معربًا عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات واللاتي يعتبرن رمزًا للعطاء، قائلا: الأم المصرية قدمت ولا زالت تقدم أروع النماذج في التضحية واحتفالنا اليوم جاء لرد الجميل للأمهات والأباء العاملين بالجهاز الإداري والذين قدموا جيلا ً قادر على المشاركة في بناء الوطن.

ومن جانبه أوضح السكرتير العام أن الاحتفال بتكريم الأمهات المثاليات والأب المثال يُعد تقليدًا نبيلًا لما تمثله الأم من نبع للحنان وتقدم جيلًا نافعًا لنفسه ولوطنه ونسعي جاهدين لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للمرأة وتمكينهًا اقتصاديًا واجتماعيًا.

وفي نهاية الاحتفال، كرم المجافظ الأمهات المثاليات بمنحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية، متمنيا لهن حياه أسرية مليئة بالاستقرار والسعادة وهن كل من :

.  حنان فهمى إبراهيم سالم  الأم المثالية - الديوان العام.

·  انتصار عبد العال على محمد أم مثالية من ذوى القدرات والهمم - القطاوية مركز ابوحماد.

·  أسماء محمد السنجري أم مثالية لطفل من ذوى القدرات والهمم  - مركز ابوحماد.

· احسان محمد عوض أم معيلة - مركز فاقوس.

· نجاة عبد الحميد أحمد الأم البديلة - الديوان العام.

· سنية محمد أحمد عبد الفتاح - أم لأحد العاملين بالجهاز الإداري.

وتقديرًا لدور الأب باعتباره رب الأسرة حرص محافظ الشرقية علي تكريم كلا من:

·  خالد محمد السيد على الأب المثالى - الديوان العام.

· حسن محمود محمد سيد أب مثالي من ذوي الإحتياجات الخاصة.

 

تكريم الأمهات المثاليات إحتفالية المحافظة قصص كفاح الأب المثالى الوحدات المحلية القروية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يُهنئ الأم المثالية لفوزها باللقب على مستوى الجمهورية

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يعلن شروط مسابقات المشروع التربوي "أنا الراقي بأخلاقي"

مات صائما أثناء عمله.. محافظ الشرقية ينعى معلم كيمياء بمدرسة السيدة خديجة

"رحل زوجها بعد 5 سنوات من عرسهم وترك لها طفل ورضيعة".. قصة كفاح الأم المثالية بالشرقية

مصرع شاب أسفل عجلات سيارة مسرعة فى الشرقية

القارئ عبدالفتاح الطاروطي يفتتح احتفالية الأزهر الشريف بمرور 1084 سنة على تأسيس الجامع الأزهر

مصرع طالبة وإصابة 9 إثر انقلاب ميكروباص يقل طلاب جامعة خاصة بالشرقية

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

توفير السكر بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات خلال أسبوعين.. تفاصيل خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

عاجل.. البنك المركزى يقرر إلغاء اجتماع الخميس 28 مارس الجارى

"فايز" يطالب بإثبات نشوز زوجته: "أهلها خدوا فلوسي وبناتي وفضحوني"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة