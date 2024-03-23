السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نقيب المحامين بالشرقية: 31 لجنة بالمحافظة للتصويت.. والانتخابات تسير فى هدوء

عادل عفيفى نقيب محامي
عادل عفيفى نقيب محامي الشرقية

انطلقت، صباح اليوم، انتخابات نقابة المحامين بمحافظة الشرقية، لاختيار مرشح على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك في 488 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.

 وقال عادل عفيفى، نقيب محامي الشرقية، إن نصيب محافظة الشرقية 31 لجنة انتخابية، عن شمال وجنوب المحافظة، لافتا إلى أن العملية الانتخابية تسير فى هدوء ودون مشكلات حتى الآن.

وأضاف، فى تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور"، أنه على ثقة أن أعضاء نقابة محامي الشرقية سيتوافدون على المقرات بكثافة، للوقوف وقفة رجل واحد لاختيار نقيبهم وأعضاء مجلس نقابتهم العريقة.

وأوضح أنه تم فتح اللجان لاستقبال الناخبين من التاسعة صباحا، ومن المقرر أن تستمر الانتخابات حتى الخامسة مساء، ثم تتوقف ساعتين مهلة الإفطار، يليها بدء عملية الفرز وإعلان أسماء الفائزين.

تفاصيل تقسيم لجان الشرقية 

وتشهد محافظة الشرقية إجراء انتخابات نقابة المحامين، اليوم، فى 31 لجنة على مستوى محافظة الشرقية، 16 منها بنقابات جنوب الشرقية الفرعية، و15 لجنة فى مقرات شمال الشرقية، حيث يتوافد الناخبون فى جنوب محافظة الشرقية على لجانهم بموجب 7 لجان بمقر نادى المحامين بمدينة الزقازيق، ولجنتين فى غرفة المحامين بمنيا القمح، ولجنتين بغرفة المحامين بمركز أبوحماد، و3 لجان بغرفة المحامين بمركز بلبيس، ولجنة بمدينة العاشر من رمضان، ولجنة بمركز مشتول الشوق.

وعن شمال محافظة الشرقية يتوافد الناخبون على لجنتين بمركز الحسينية، ولجنتين بمركز كفر صقر، ولجنتين بمركز ديرب نجم، و3 لجان بمركز فاقوس، ولجنتين بمركز أبوكبير، ولجنة فى ههيا، ولجنة فى الصلحية، ولجنة فى الإبراهيمية، ولجنة بمركز أولاد صقر.

ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية، منهم 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وأوضحت اللجنة أن طريقة التصويت تكون باختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف.

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