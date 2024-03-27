الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 17 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالشرقية

الحملة
الحملة

شنَّت مديرية تموين الشرقية حملة بناءً على المعلومات الواردة بوجود مخزن دقيق بإحدى قرى مركز الزقازيق، والذي يقوم بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي استخراج 87.5% بغرض اعادة نخلة وتدويره في شكاير بيضاء ليتم بيعة للمخابز السياحية على أنه دقيق فاخر.

وتم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقص، كبير مفتشي المديرية، برفقة حملة من قطاع وسط الشرقية أبوطالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات، وتم التوجه للمكان المشكو في حقه وبمداهمة المكان تم ضبط كمية من الدقيق البلدي  قدرها ٣٥٢ شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5% زنة الشيكارة 50 كجم باجمالي كمية 17 طنًا والذي يصرف للمخابز البلدية بنظام الحصص لانتاج خبز بلدي مدعم يصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية وتم مصادرة المضبوطات ونقلها إلى مطحن ناصر عل ذمة المحضر المحرر برقم 8778 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق وتم عرض المحضر علي النيابة العامة.

وفى سياق متصل، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفر المرور على طريق ههيا - التل اﻷحمر من ضبط  65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلوجرام، بإجمالي كمية مقدارها 11 طنًا و50 كيلوجرام وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية لفايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تموين الشرقية جهاز حماية المستهلك تكثيف الحملات التفتيشية حملة مكبرة الانشطة التجارية

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