محافظ الشرقية يؤكد أهمية حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف

نظم متحف تل بسطا في الزقازيق ندوة توعوية حول "الوصم الاجتماعي للمرضى النفسيين" في قاعة المتحف، حضرها الدكتور يحيى محمد صابر، استشاري علاج الأمراض النفسية في مستشفى الصحة النفسية بالعزازي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مطمئنون للاستشارات النفسية، بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الطب النفسي والمرضى النفسيين.

وفي السياق، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية المتاحف في حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف، وكذلك في إثراء الجانب التوعوي والثقافي والمعرفي والحضاري لدى الشعوب من خلال تنظيم الندوات التوعوية للشرائح المختلفة من المجتمع.

من جانبه، أشار إبراهيم علي حمدي، مدير متحف تل بسطا في الزقازيق، إلى أن ندوة "الوصم الاجتماعي للمرضى النفسيين" استهدفت عدد (20) من العاملين في مستشفى العزازي للطب النفسي والعاملين في متحف تل بسطا في الزقازيق. وتناولت أهمية اكتشاف الأمراض النفسية منذ البداية وعلاجها، حيث إن التشخيص المبكر يمكن أن يؤدي إلى التحسن والسيطرة على المرض النفسي، كما تم التأكيد على أن الطب النفسي يحقق نسب شفاء عالية إذا تم التشخيص المبكر وتلقى الدواء المناسب، وأن الأدوية النفسية لا تسبب الإدمان ولا تؤثر على أعضاء الجسم إذا استخدمت تحت إشراف طبي، بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن هناك الكثير من الأمراض العضوية يمكن أن يكون سببها مشاكل نفسية لم تُعالج، وأن علاج معظم هذه الأمراض يتطلب علاجًا نفسيًا.