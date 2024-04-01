رسائل المواطنين للرئيس|محافظ الشرقية: أتمنى أن يستمر الاهتمام بالفلاح ليعود لسابق عهده

هنأ د.ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الرئيس السيسى على الولاية الرئاسية الجديدة، لافتًا إلى أن الوقت القادم هو الفترة التى ينتظرها المصريين لجنى ثمار ما تم بدأه منذ 2014، وأن ما تم إنجازه لن يكتمل الجديدة إلا بوجود قيادة سياسية واعية ورشيدة مثل الرئيس السيسى.

وقال غراب، لـ “الدستور”، إنه ومنذ تولى الرئيس السيسى سُدّة الحكم منذ 2014 فقد اهتم بتأسيس الدولة الصحيح منذ البداية ووضع حجرالأساس لملامح التنمية والتى بدأت تظهر فى جميع محافظت مصر.

ماذا يريد محافظ الشرقية من الرئيس السيسى فى فترة ولايته الجديدة

وعن الذى يتمناه محافظ الشرقية فى فترة ولايته الرئاسية الجديدة قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه له أمنيات يتطلع لأن تتحقق على مستوى مصر ومستوى محافظة الشرقية، فعلى مستوى مصر قال محافظ الشرقية أنه يتمنى أن يتم زيادة الإهتمام بالزراعة فى مصر وبالفلاح المصرى ليعود كسابق عهده، مؤكدًا أنه وعلى غرار ما حدث من تطوير واهتمام بمحصول القمح، ومحصول القطن الذى ظل مهملا لسنوات طويلة، لابد وأن يتم زيادة االاهتمام بباقى المحاصيل الزراعية، وتطوير الزراعة أكثر فى مصر، لتحقق مصر ريادتها فى مجال الزراعة التى لها فيه باعا من التقدم والإزدهار.

أضاف المحافظ أن قطار التنمية الذى انطلق فى محافظات مصر ومستوى التقدم فى تقديم الخدمات لابد وان يستمر ويصل لكل مواطن على ارض مصر ولا سيما المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن مصر قد تم وضعها فى مكانها الصحيح بين الدول متمنيا ان تحل مصر جميع مشكلاتها مثل مشكلة سد النهضة وان تحقق مصر امنها واستقرارها الداخلى والخارجى وتستمر مصر فى مكانها الريادى كعادتها وتظل رائدة لكل دول الشرق الاوسط وتكون مصدر الإلهام والحضارة والعلم.

وعلى مستوى محافظة الشرقية، قال د.ممدوح غراب، إنه يتمنى أن كل المشروعات التى تم وضعها فى الخطة الاستراتيجية ليتم تنفيذها فى خطة التنمية المستدامة 2030، لابد وان تطال كل شبر فى المحافظةـ وان يتم زيادة المخصصات المالية للتطوير والتنمية بالمحافظة

أكد محافظ الشرقية أن شكل محافظة الشرقية قد تغير تماما منذ عام 2014 وحتى 2024، وكانت نسب تنفيذ المشروعات حوالى 15%، فأصبحت الان تصل إلى 70%

وتمنى أن تزيد نسب النجاح التى حققتها مبادرة حياة كريمة فى مرحلتها الأولى وتدخل جميع مشروعاتها الخدمة وتخدم المبادرة فى مرحلتها الثانية المحافظة بشكل اكبر وتكون رائدة المحافظات فى تنفيذ المشروعات.