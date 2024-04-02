الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"بيلعب".. شهود عيان يكشفون تفاصيل طعن طفل لفتاة في الشرقية

لعبة مريم
لعبة مريم

أفاد شهود عيان في واقعة قيام طفل بطعن فتاة شابة في العقد الثاني من عمرها، أن الطفل المتهم يمارس لعبة “أونلاين” وتتسبب في اضطراب سلوك من يمارسها.

وتحفظت الأجهزة الأمنية في الشرقية على طفل 14 عامًا بعد أن طعن فتاة في العشرينات من عمرها بثلاث طعنات، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة أثناء توجهها لشراء مستلزمات من الصيدلية.

وذكر بعض الشهود من جيران ومعارف الطفل أنه كان يمارس لعبة إلكترونية تسمى "مريم" وتعتبر من الألعاب التي تؤثر سلبًا على سلوك وتصرفات الأطفال والشباب الذين يمارسونها على غرار لعبة "الحوت الأزرق" التي تسببت في إقدام عدد من اللاعبين على الانتحار.

وخلال التحقيقات مع الطفل، أفاد بأنه قام بطعن الفتاة قائلاً: "لا أعلم لماذا فعلت ذلك"، وجاري التحقيق معه لمعرفة السبب الحقيقي وراء طعن الفتاة وإصابتها.

شهود العيان طعن فتاة مركز فاقوس إصابات بالغة لعبة مريم

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