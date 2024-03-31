الأحد 31 مارس 2024
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محافظات

حملات لإزالة البناء المخالف على الأراضي الزراعية في المهد وتطبيق القانون على المتعدين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بشن حملة مكبره لإزالة 3 حالات تعدي بالبناء المخالف عبارة عن أعمدة مسلحة وقواعد وبناء بالدبش على مساحة ٢٥٠٠ متر وتم تنفيذ الإزالة الكلية للتعديات بنطاق الوحدة المحلية بالقصاصين شرق بالاشتراك مع العميد عمرو عبد الهادي مأمور مركز شرطة الحسينية وقوه القسم وتطبيق القانون على المتعدين.

كما قامت رئاسة مدينة القرين بفك شدة خشبية مخالفة بنطاق المدينة على مساحة 150 مترا لإقامة سقف مخالف وتم فك الشدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفى سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤلي الجمعية الزراعية، حملة لتنفيذ إزالة فى المهد بقريه الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بدون ترخيص بعزبة السبكي التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لتنفيذ قرار الإزالة رقم ١٤٢ و  ٦٧  لسنة ٢٠٢٠ لعقار مخالف بشارع النقراشى وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما شنت رئاسة الحي بالاشتراك مع شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاه بالمحطة وميدان التحرير وشارع البوسطه وشارع مولد النبي والحلقة وكوبري أبوعميرة وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وشارع الحسنيه وشارع حلقه السمك وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

محافظ الشرقية حملات مفاجئة بناء مخالف ازالة التعدياا رؤساء المدن

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