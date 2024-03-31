محافظ الشرقية يرأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماع المجلس التنفيذي لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين. وحضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين، وممثلون عن إدارتي المرور والحماية المدنية، ومكتب المستشار العسكري، ومديرو المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرو الإدارات النوعية. وجرى الاجتماع في قاعة الاجتماعات بالديوان العام.

رحب محافظ الشرقية بسليمان أمين الشال - وكيل وزارة المالية، والمهندس محمد أحمد قاسم - رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، والمهندس صلاح لطفي – رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة، أعضاء المجلس التنفيذي الجُدد، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء عملهم بالمحافظة.

وهنأ المحافظ السيد صبحي - رئيس مدينة ههيا، وأشرف سالم موسى - رئيس مدينة صان الحجر، ومعاذ محمد - مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومحمد السيد - مدير إدارة المتابعة الميدانية بتوليهم مهام منصبهم الجديد، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع تم تكريم علي أحمد علي – مدير مديرية التنظيم والإدارة، وعبده سالم – مدير عام إدارة المتابعة الميدانية، بمنحهما ميدالية تذكارية تحمل شعار المحافظة وشهادة تقدير، وذلك لبلوغهما السن القانوني للمعاش وتقديرًا لما قدماه من جهد وأداء متميز خلال فترة عملهما بالجهاز الإداري.

كما تم تكريم (7) من العاملين بالديوان العام والإدارات التابعة بمنحهم شهادات تقدير، وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فترة عملهم بالجهاز الإداري وهم: الشحات السيد علي جمعة – بالحملة الميكانيكية، حمده محمد عطية شداد - بإدارة البيئة، فوزي محمد – بإدارة الموارد البشرية، أبو الوفا محمد أبو الوفا – بإدارة صندوق الخدمات، إبراهيم لطفي إبراهيم جادو بمشروع المحاجر، حسين أحمد حسن إسماعيل الشحات – بمشروع المواقف، علاء عبد الحميد باشا بمشروع المحاجر.

أكد محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخًا لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم في خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة قطاعات العمل المختلفة.

أعرب المكرَّمون عن امتنانهم وشكرهم لمحافظ الشرقية مؤكدين أن تكريمه اليوم جاء لإرسال رسالة مفادها أن التكريم لكل من أخلص في عمله وسعى بقدر استطاعته لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، متمنين لمحافظ الشرقية ولاعضاء المجلس التنفيذي مزيدًا من العطاء والعمل لاستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.

أعرب المكرمون عن امتنانهم وشكرهم لمحافظ الشرقية مؤكدين أن تكريمه اليوم جاء لإرسال رسالة مفادها أن التكريم لكل من أخلص في عمله وسعى بقدر استطاعته لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين متمنيين لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيدًا من العطاء والعمل لاستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.