تفعيلًا لمبادرة كوني قدوة.. "رياضة الشرقية" تنظم ندوة عن تحقيق المساواة بين الجنسين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وأشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة قامت إدارة أندية الفتاه والمرأة بالمديرية بتنظيم ندوة تثقيفية عن ( تحقيق المساواة بين الجنسين) وذلك بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب العاشر من رمضان وبمشاركة 50 فتاه من عضوات نادي الفتاه والمرأة بالمركز.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام أحمد عادل مدرب تنمية بشرية معتمد من الوزارة بتقديم الندوة والتي أوضح فيها عده محاور ومنها مفهوم المساواة بين الجنسين وأهميتها وأسبابها وجوانبها حيث تعد المساواة بين الجنسين حق من حقوق الإنسان وشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والوصول لمجتمع ينعم بالسلام والرخاء.

وفى سياق متصل، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية (أندية التطوع) بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بتنفيذ دورة تدريبية علي مدار 3 أيام في الفترة من 17 إلى 19 يوليو الجاري لشباب وفتيات أندية التطوع بمركز منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير لتوعيتهم بمخاطر الحرائق والحوادث وكيفية التعامل معها سريعًا.