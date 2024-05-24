غلق وتشميع 5 مراكز لعلاج الإدمان بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية (الخاصة) والمنشآت الدوائية بنطاق المحافظة والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالف منها، والتحقق من مدى التزام الأفراد العاملين بها بالقوانين المنظمة للعمل، لضمان تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين والمساهمة في رفع كفاءه المنظومة الصحية بالمحافظة.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظتي القاهرة والشرقية ومسؤولي صندوق مكافحه وعلاج الادمان ومفتشي الادارة الصحية بالعاشر من رمضان بشن حملة مكبرة على المنشآت الطبية غير الحكومية (الخاصة) لعلاج الإدمان بمدينة العاشر من رمضان لضبط المخالف منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان تقوم بعلاج حالات الإدمان وبعض المرضي النفسيين والبالغ عددهم 106 حاله بدون تصريح وبالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1681، والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وبدون موافقة الصحة النفسية لإدارة منشأة بالمخالفة للقانون رقم 71 لسنة 2009، وبدون أي كوادر طبية مؤهلة وبمكان غير مستوفي لأية اشتراطات صحية أو بيئية مما يُعرض حياه النزلاء للخطر وذلك بالمخالفة.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم التحفظ على مشرفي مراكز علاج الادمان المخالفة بعد غلقها وتشميعها لحين عرضهم على النيابة العامة وتحرير 5 محاضر بمراكز شرطة أول وثان وثالث العاشر من رمضان، واتخاذ ما يلزم في قانونا.

وفى سياق متصل، شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبالتنسيق مع الرقابة التموينية، حملة للتفتيش على الصيدليات بنطاق مركز ومدينة ههيا، تم خلالها مداهمة صيدلية غير مرخصة بمركز ههيا تفتح أبوابها للجمهور، وتقوم بالإتجار في الأدوية البشرية بدون استصدار ترخيص لذلك بالمخالفة للقانون.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٥١٢٩ مخالفة دوائية، عبارة عن أدوية متنوعة مجهولة المصدر في مكان غير مرخص وغير مصرح بتواجدها به، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة برقم ٩٠٥ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ مركز ههيا.