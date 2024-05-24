الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غلق وتشميع 5 مراكز لعلاج الإدمان بالشرقية

جانب من غلق المراكز
جانب من غلق المراكز

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية (الخاصة) والمنشآت الدوائية بنطاق المحافظة والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالف منها، والتحقق من مدى التزام الأفراد العاملين بها بالقوانين المنظمة للعمل، لضمان تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين والمساهمة في رفع كفاءه المنظومة الصحية بالمحافظة.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظتي القاهرة والشرقية ومسؤولي صندوق مكافحه وعلاج الادمان ومفتشي الادارة الصحية بالعاشر من رمضان بشن حملة مكبرة على المنشآت الطبية غير الحكومية (الخاصة) لعلاج الإدمان بمدينة العاشر من رمضان لضبط المخالف منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان تقوم بعلاج حالات الإدمان وبعض المرضي النفسيين والبالغ عددهم 106 حاله بدون تصريح وبالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1681، والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وبدون موافقة الصحة النفسية لإدارة منشأة بالمخالفة للقانون رقم 71 لسنة 2009، وبدون أي كوادر طبية مؤهلة وبمكان غير مستوفي لأية اشتراطات صحية أو بيئية مما يُعرض حياه النزلاء للخطر وذلك بالمخالفة.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم التحفظ على مشرفي مراكز علاج الادمان المخالفة بعد غلقها وتشميعها لحين عرضهم على النيابة العامة وتحرير 5 محاضر بمراكز شرطة أول وثان وثالث العاشر من رمضان، واتخاذ ما يلزم في قانونا.

وفى سياق متصل، شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبالتنسيق مع الرقابة التموينية، حملة للتفتيش على الصيدليات بنطاق مركز ومدينة ههيا، تم خلالها مداهمة صيدلية غير مرخصة بمركز ههيا تفتح أبوابها للجمهور، وتقوم بالإتجار في الأدوية البشرية بدون استصدار ترخيص لذلك بالمخالفة للقانون.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٥١٢٩ مخالفة دوائية، عبارة عن أدوية متنوعة مجهولة المصدر في مكان غير مرخص وغير مصرح بتواجدها به، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة برقم ٩٠٥ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ مركز ههيا.

وكيل وزارة الصحة الحملات التفتيشية خدمة طبية علاج الإدمان مفتشي الادارة منشأة بالمخالفة

مواد متعلقة

إدارة السياحة بالشرقية تنظم ورشة عمل لتدريب 15 حرفى يدوي للفخار

لا مشكلات.. نائب رئيس جامعة الزقازيق: الامتحانات تسير بهدوء وانتظام

طالب بجامعة الزقازيق يبتكر غلاف حفظ طعام "قابل للأكل"

إدارة شئون البيئة بالشرقية: غلق إداري لـ 2 مستشفى غير مرخص في أبو حماد

"حوكمة الأخطاء الشائعة في أعمال الجرد السنوي" في ورشة بـ"بيطري الشرقية"

بمليون جنيه.. صكوك حوالات بريدية مقدمة من الغرفة التجارية لـ4000 أسرة بالشرقية

الأكثر قراءة

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بفتح معبر رفح الحدودى أمام المساعدات الإنسانية

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

تفاصيل حفل الـ10 دقائق لـ محمد رمضان فى نهائى إفريقيا

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

رسميًا.. برشلونة يعلن إقالة تشافى هيرنانديز من تدريب الفريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية