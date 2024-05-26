الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنوفية يتابع استمرار توافد المواطنين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

محافظ المنوفية من
محافظ المنوفية من الحدث

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار توافد المواطنين بالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة والتسهيلات المقدمة لهم لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو الإستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك عقب التيسيرات التي تضمنها قانون التصالح الجديد، موجهًا بتسريع معدلات أداء هذا الملف باعتباره  أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية  ويتم ذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة بالتيسير علي المواطنين في تطبيق قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد على مدار اليوم للاستماع إلى أي شكوى أو استفسار والعمل على حلها فورًا، مشددًا على تضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال الملف، فضلًا عن تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتذليل العقبات لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون، لافتًا الي إنتظام سير المنظومة الجديدة لملف التصالح علي مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بكافة أرجاء المحافظة لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح وحصول المواطن والدولة علي حقوقهم وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.

فيما دعا محافظ المنوفية المواطنين بضرورة الإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة بشأن هذا الملف لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون، مؤكدًا على متابعته المستمرة لمنظومة تلقى طلبات تصالح وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولًا بأول وبما يحقق الصالح العام.

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