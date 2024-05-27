ضمن مبادرة "حياة كريمة".. "الصحة" تطلق 9 قوافل طبية اليوم وغدًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 9 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، يومي 27 و28 من شهر مايو الجاري للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذه التخصصات تشمل النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه القوافل ستكون في محافظات القاهرة والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والبحيرة ومطروح والقليوبية والمنيا والغربية.

تحسين مستوى الحياة المعيشية

وكان قد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في 2 يناير عام 2019، مبادرة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.

وتم إطلاق المبادرة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، وإشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وزرع الثقة في كل مؤسسات الدولة.

كما تعمل على الاستثمار في تنمية الإنسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسئولية المشتركة بين كل الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.