ضمن حياة كريمة.. معاينة مواقع إنشاء المجمعات الخدمية بقرى الفشن ببني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بالتنسيق المتكامل وتضافر الجهود وتوفير الدعم الكامل لإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء من الإجراءات التمهيدية للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك تسريع وتيرة العمل بكافة مشروعات المبادرة، في مرحلتها الأولى وفي المواعيد المحددة.



قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة محمد بكري ، بمتابعة معاينة مواقع المقترحة لإنشاء المجمعات الخدمية بقرى أقفهص،دلهانس، شنرا ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري ، بحضور ضياء الدين إبراهيم نائب رئيس المركز، ومسئولي الجهات المعنية، ورؤساء القرى، فيما تم متابعة رصف بعض شوارع المدينة شارع المدرسة الفنية وشارع الشهر العقاري.