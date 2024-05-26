الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 9 حالات تعد بالمهد في 3 قري ببنى سويف

الإزالة
الإزالة

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بأهمية رفع إشغالات الطريق العام واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية، وإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية في مهدها.  

تابع  حمادة راضي، رئيس مركز ومدينة الواسطى، أعمال رفع تراكمات القمامة بالمدينة والوحدات القروية، ومواجهة التعديات، حيث تم إزالة 9 حالات تعد في المهد بقرية ميدوم  والزواية وقرية سعد الدين التابعة لمجلس قروي قمن العروس، فيما تتواصل جهود الوحدة المحلية والجهات ذات الصلة في ملف تجهيز أراضي المشروعات المقترح تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.                                          

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 19 حتى 25 مايو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. 

بني سويف الواسطي إزالة التعديات الأرض الزراعية في المهد

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