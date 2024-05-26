الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على آليات وإجراءات التقديم "إلكترونيًا" لرياض الأطفال و"أولى ابتدائي" ببني سويف

محافظ بنى سويف من
محافظ بنى سويف من الحدث

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولى التعليم الإجراءات التي تقوم بها المديرية لبدء التقديم  إلكترونيًا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2025/2024، والتي من المقرر أن تبدأ  في الفترة من  1  إلى 30 يونيو المقبل.

 

أشار وكيل التعليم هاني عنتر، إلى عقده اجتماع بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام، الدكتورة رشا يحيى مدير إدارة التعليم الابتدائي، وداليا كامل موجه عام رياض الأطفال، ورباب صلاح مدير إدارة المدارس الرسمية للغات ووفاء هنداوي مدير التعليم الخاص وذلك لمناقشة آليات وإجراءات التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2024/2025.

 

وتقرر بدء التسجيل الإلكتروني للتقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية (عربي - لغات) للعام الجديد من خلال التطبيق الإلكتروني للتقديم على بوابة مركز المعلومات بالوزارة ( emis.gov.eg ) وذلك على  مدار شهر يونيو  المقبل، وجار الإعداد لإتاحة الرابط الخاص بالتقديم للمدارس التجريبية لمرحلتى الروضة والأول الابتدائي. 

       

وتابع وكيل الوزارة مبينًا آليات وإجراءات التقديم الإلكتروني للتقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بحيث لا يقل السن لرياض الأطفال عن 4 سنوات ولا يقل السن للصف الأول عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، وبعد انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني وعقب الإعلان، يتوجه ولي الأمر للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

 

وبالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، والتي تقوم بمراجعة المستندات ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم على أن يقوم مديرو المدارس بتسجيل بيانات الطلاب إلكترونيا على قاعدة البيانات المركزية.

بني سويف محافظ بني سويف التربية والتعليم أولى ابتدائي رياض اطفال

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