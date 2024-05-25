السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراءات عاجلة للتغلب على مشكلة انقطاع المياه فى عزبة "مطيريد" ببنى سويف

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، تنفيذ بعض الإجراءات للتغلب على مشكلة الانقطاع المتكرر للمياه بعزبة مطيريد مركز ناصر، خلال فصل الصيف؛ بسبب ارتفاع منسوبها.

وتتضمن تلك الإجراءات تغذية العزبة بنظام المناوبة بالمنطقتين"البحرية والقبلية" على أن تتم التغذية للمنطقة البحرية من العزبة أيام" السبت، الإثنين، الأربعاء"، والمنطقة القبلية أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس"، ويوم الجمعة "تغذية المنطقتين معا".

ناشدت الشركة المواطنين، تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125)  وواتس على رقم (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

في سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير وأعمال الامتحانات التحريرية "النظري" لطلبة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2023، التي انطلقت "اليوم السبت 25 مايو الجاري وتختتم  الخميس 6 يونية المقبل، وتستكمل مباسرة بامتحان العملي، الذي يعقد في الفترة من 7 إلى 30 يونيو 2024.

ووجه المحافظ باستمرار متابعة تنفيذ خطة الاستعدادات التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع التعليم والجهات المعنية لخروج الامتحان بالشكل المطلوب، مؤكدا أهمية متابعة توافر كل سبل الراحة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطالب أداء امتحاناته بيسر وسهولة، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات التعليم في هذا الشأن، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات.

أشار وكيل التعليم هاني عنتر إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية" لسير الامتحانات، حيث يؤدى أكثر من 27 ألفا و700 طالب وطالبة الامتحانات أمام 90 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بواقع (16777 للصناعي/ 3303 للزراعي/ 7340 للتجاري، 269 للفندقي) داخل 90 لجنة موزعة على مستوى المحافظة (59 للصناعي، 11 للزراعة، 19 للتجاري ولجنة  للفندقي)، وتشمل امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية في كافة أنظمة التقدم (نظامي 3 و5 سنوات/ إعداد مهني/ تعليم وتدريب مزدوج).

بني سويف ناصر مياه الشرب عزبة مطيريد منسوب المياه

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