فحص وعلاج 1710 حالات فى قافلة طبية ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف ، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

فعاليات القوافل الطبية

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير مديرية الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية طما فيوم مركز إهناسيا، ضمت 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، عظام، تنظيم الأسرة)، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1710 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 56، معمل طفيليات 43، حالات الأشعة العادية 14، استصدار 12 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 100 حالة، تحويل 9 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنًا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، وأورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

تجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور ياسر خيرى الشرقاوى منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبدالحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.