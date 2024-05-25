السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أصيب 25  شخصا، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق بنى سويف - الفيوم الجديد بعد مدخل قرية نعيم اتجاه بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق بنى سويف - الفيوم الجديد بعد مدخل قرية نعيم اتجاه بني سويف، وتم التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

ونقلت 12 سيارة إسعاف ببنى سويف المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي وهم رامي جوده مخيمر 14 سنة، مصابا بجروح وسحجات، وغادة شعبان محمد 17 سنة،  مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وعطية سيد محمود 35 سنة، مصابة بجروح سحجات، ورمضان سعد حسن 36 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، وهدية لطيف سيد 25 سنة، مصابة بجروح وسحجات، ومحمد فراج عبد العظيم 21 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، يوسف عويس خليل 15 سنة، مصابًا بجروح وسحجات.

استقبلت المستشفي مخيمر محمد مخيمر 37 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، أحمد سعد الدين علي 36 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، نادية عبد التواب 54 سنة مصابة بجروح وسحجات، أحمد خالد فراج 11 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، عادل عبد الله مجلي 17 سنة، مصابًا بكسر بالذراع الأيسر، سليمان عبد الحميد سليمان 55 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، أحمد ناصر 17 سنة، مصابًا كسر بالقدم اليسري، نادر مجدي سيد 21 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، محمود فراج عبد العظيم 18 سنة، مصابًا بكسر بالقدم اليمني.

كما استقبلت مستشفي بنى سويف التخصصي رحمة سيد عبد السلام 13 سنة مصابة بكسر بالقدم الأيسر، إسلام مجدي سيد محمد 13 سنة مصابًا بجروح وسحجات، أحمد شريف سيد 16 سنة،  مصابًا بكسر بقاع الجمجمة، محمد إبراهيم عبد الستار 20 سنة، مصابًا بكسر بالعمود الفقري، يوسف أسامة محمد 15 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، بسنت عماد حسين 19 سنة، مصابة بكسر بالقدمين، إسلام مجدي سيد أحمد 18 سنة، مصابًا بجروح وكدمات، محمد شريف سيد 14سنة، مصابًا بجروح وكدمات، مازن مجدي سيد 21 سنة،  مصابًا بجروح وسحجات بالجسم.

بني سويف الفيوم الجديد مستشفى بني سويف التخصصي الإسعاف شرطة النجدة

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