أهلاوى وزملكاوى على دراجتين من بنى سويف لاستاد القاهرة لمشاهدة نهائى أفريقيا (فيديو)

قدمت "الدستور" بثا مباشرا مع شابان مقيمان بمدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، يستقلان دراجتين هوائيتين أثناء ذهابهما إلى استاد القاهرة لمشاهدة النهائي الأفريقي لكرة القدم بين فريقي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي.

الشابان قررا استقلان الدراجتين الهوائيتين وأن يقطعا مسافة 175 كيلو مترات من مدينة ببا جنوب بنى سويف إلى استاد القاهرة فايمن شديد يرتدي قميص النادي الأهلي وصديقه أحمد رجب يرتدي قميص نادي الزمالك رافعين إعلام مصر ونادي الأهلي فى طريقهم لتشجيع الأهلي فى النهائي الأفريقي لكرة القدم.

وأكد أيمن شديد، أنه حجز تذكرة المباراة برفقه صديقه أحمد الزملكاوي، وأن صديقه اقترح عليه أن يكون لديهما فكرة جديدة أثناء الذهاب للمباراة من أجل الجماهير وأنهما قاما بشراء بدراجتين هوائيتين وتشيرتات ناديي الأهلي والزمالك وأدوات السفر، وأن فكرة الذهاب بالدراجة الهوائية للمباراة من أجل توصيل فكرة أننا خلف أي نادي يلعب باسم مصر في أي مباراة دون النظر لاسم النادي وأنهم فى ملحمة قارية.

وأوضح أيمن أنها اختارا الطريق الزراعي من أجل توصيل رسالتهما للمواطنين بأننا يد واحدة خلف أي فريق ولا للتعصب والأهلي والزمالك فريق واحد ويلاعبان باسم مصر في أي مباراة أفريقية.

واستكمل الحديث أحمد: “فكرتنا جاءت بعد التشاور بأننا نذهب للمباراة بفكرة جديدة بعيدا عن الذهاب بالسيارات أو الأتوبيسات، ومن هنا جاءت فكرة الذهاب بدراجتين هوائيتين من مدينة ببا وحتى استاد القاهرة واتفقنا على ذلك وقمنا بشراء الدراجتين وانطلقت الرحلة ونحن فى طريقنا إلى الاستاد لمشاهدة المباراة حيث نقطع مسافة 175 كيلو مترات حتى الوصول إلى المباراة”.

وأشار إلى أن رسالته هو وصديقه وارتداء تشيرتات النادي الأهلي والزمالك تأتي بهدف لا للتعصب وتوصيل رسالة للجميع بأن أي فريق يمثل اسم مصر كلنا خلفه ونسانده ونشجعه.

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