سكرتير بنى سويف المساعد يتابع ملف التصالح خلال زيارته لمركز ومدينة ببا

أجرى السكرتير العام المساعد فى بنى سويف اللواء سامي علام، زيارة تفقدية لمقر المركز التكنولوجي بمدينة ببا، لمتابعة سير العمل وخاصة فيما يتعلق بملف التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد 187 ولائحته التنفيذية.

تابع السكرتير العام المساعد،سير العمل في المركز التكنولوجي واطلع على آلية استقبال طلبات التصالح وفحصها، مثمنا الجهود المبذولة من قبل العاملين في تسهيل وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الطلبات وتجنب التكدس، مشيرا إلى توجيهات المحافظ بضرورة استمرار المتابعة اليومية لسير العمل في ملف التصالح، وضمان تقديم الخدمة بشكل لائق وفعال.

كما التقى السكرتير العام المساعد، عددًا من العاملين بالإدارة الهندسية، بحضور وليد كامل نائب رئيس مركز ومدينة ببا، لمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة حيث تم التوجيه بتسهيل الإجراءات للمواطنين وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لهم لإنهاء إجراءات التصالح، والتوعية بأهداف القانون الجديد وأهميته في ضبط أعمال البناء وتحقيق السلامة الإنشائية، والحفاظ على حقوق المواطنين والمجتمع.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير وأعمال الامتحانات التحريرية "النظري" لطلبة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2023، والتي انطلقت "اليوم السبت 25 مايو الجاري وتختتم الخميس 6 يونية المقبل،وتستكمل مباسرة بامتحان العملي،الذي يعقد في الفترة من 7 إلى 30 يونية 2024

حيث وجه المحافظ باستمرار متابعة تنفيذ خطة الاستعدادات التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع التعليم والجهات المعنية لخروج الامتحان بالشكل المطلوب،مؤكدا على أهمية متابعة توافر كافة سبل الراحة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطالب أداء امتحاناته بيسر وسهولة، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات التعليم في هذا الشأن، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات.