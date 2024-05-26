رئيس جامعة بني سويف الأهلية يتابع سير وانتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 

تابع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، سير وانتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2023 بالبرامج المختلفة، والتي انطلقت السبت 25 مايو وتستمر حتي يونيو المقبل طبقًا لطبيعة الدراسة بكل برنامج وكلية.

وذلك للاطمئنان علی توفير كافة مقومات الراحة للطلاب، ووجود الأساتذة لحل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، حيث تم مراعاة مواعيد الامتحانات خلال إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية خلال تلك الفترة.

جاهزية قاعات الامتحانات والمدرجات والمعامل الإلكترونية توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات

وأطمئن رئيس الجامعة، من خلال التواصل مع مديري البرامج أنه تم توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، من خلال جاهزية قاعات الامتحانات والمدرجات والمعامل الإلكترونية، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب ومواعيدها وأماكنها، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب، مع وجود غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بالامتحانات، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري والمعلنة سلفا من قبل وزارة التعليم العالي.

قيام مديري البرامج وعمداء القطاعات بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات

وشدد الدكتور منصور حسن، على ضرورة تذليل العقبات أمام الطلاب، وتواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وقيام مديري البرامج وعمداء القطاعات بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل البرامج والكليات، مشيرًا إلى تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض داخل الكليات مزودة بكافة الإسعافات الطبية.

وفي سياق آخر، وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، واللواء بحري ا.ح أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة ممثلة في" كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء" وهيئة ميناء دمياط، لتعزيز التعاون والشراكة بين الجامعة والهيئات والمؤسسات الوطنية لتحقيق الأهداف التنموية وتبادل الخبرات وتنمية وتدريب الأفراد، وفقًا لرؤى الدولة وخططها نحو التنمية المستدامة، وتعزيز أواصر التعاون في مجالات نقل العلوم والتكنولوجيا والخبرات الحديثة وتوطينها وتطويرها فيما بينهما، حيث تعد جامعة بني سويف الأولى من نوعها في مصر في نشر وتوطين تكنولوجيا الفضاء ممثلة في كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

شهد مراسم التوقيع، الدكتور أسامة سلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، ومن هيئة ميناء دمياط، طارق على إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية.