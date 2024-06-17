الإثنين 17 يونيو 2024
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شواطئ الإسكندرية كاملة العدد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (صور)

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية اليوم

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا كبيرا من المصطافين، اليوم، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ارتفعت نسب الإشغال في العديد من الشواطئ لـ 100٪ وأصبحت الشواطئ كاملة العدد بعد التوافد الكبير من الرواد للاستمتاع بالبحر.

ورصدت "الدستور" في بث مباشر الأعداد الكبيرة لرواد الشواطئ حيث انتعشت شواطئ الإسكندرية خلال ثاني أيام العيد برحلات اليوم الواحد من العديد من المحافظات.

وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين على الشواطئ منذ الصباح الباكر وسجلت الشواطئ خلال فترة الظهيرة نسب إشغال 80% قبل أن تزداد نسب الإشغال مع منتصف اليوم وتصبح كاملة العدد.

وحرص الشباب والأطفال على النزول للسباحة رغم رفع الراية الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي والراية الحمراء على شواطئ القطاع الغربي، فيما تواجد منقذي الشواطئ بشكل دائم لمتابعة الرواد لسلامتهم.

وشهدت الشواطئ العديد من التحذيرات ومنها ارتداء سترات النجاة " لايف جاكيت" عند ركوب البدالات والألعاب المائية التي تنعش العديد من الشواطئ، والإلتزام بتعليمات الإنقاذ، وتواجد عمال الأبراج.

وانتشر مفتشو ومراقبو مصايف الإسكندرية بجميع الشواطئ للتعامل الفوري مع أي شكوى، ورصد المخالفات، والمرور على كافة الشواطئ لتفقد حالة النظافة والانضباط وإلتزام مستأجري الشواطئ بتعليمات السياحة والمصايف.

وكان قد أوضح  الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أنه تم تجهيز كافة الشواطئ لاستقبال المصطافين، مؤكدًا على المتابعة المستمرة وتجميع ورفع المخلفات من جميع الشواطئ على مدار اليوم والتأكيد على إنتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ، وضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج، والتشديد على المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات الي مياه البحر دون إرتداء الرواد " لايف جاكيت".

تشغيل تجريبى لـ 5 شواطئ خلال عيد الأضحى

وأشار إلى أنه تم تشغيل 5 شواطئ  من بين الشواطئ التي تدخل ضمن مشروع توسعة الكورنيش، وهم: المندرة العام، طاحونة المندرة، وانلي، العصافرة، اسكندر، مشيرًا إلى أن التشغيل مبدئى لحين إتمام واكتمال وانتهاؤ  الأعمال فى المشروع الرئاسي لتوسعة الكورنيش وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين بدلا من تكبدهم مشقه الانتقال من مناطق المندرة والعصافرة إلى شواطئ البروباج وشواطئ 45.

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شواطئ الإسكندرية عيد الأضحى المبارك كاملة العدد رحلات اليوم الواحد محافظة الاسكندرية

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