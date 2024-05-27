الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد 14 ساعة.. الأمن يحرر الطفل "إياد" ويضبط خاطفيه بالمنوفية

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بقويسنا تحت قيادة الرائد جمال عبدالعظيم، معاون مباحث قويسنا، من ضبط المتهمين بخطف الطفل "إياد العسال" ابن قرية بيجيرم، وتحريره وتوصيله لأهليته وذلك بعد 14 ساعة فقط من واقعة اختطافه.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهم الرئيسي هو "أحمد. أ" من قرية ميت برة بمركز قويسنا، وجار التحقيق معه لمعرفة أسباب ارتكاب الواقعة.

وشكر رجال الأمن شباب قرية بيجيرم لوقوفهم ومساعدتهم رجال الشرطة في سرعة الوصول للخاطفين.

وقال أدمن صفحة "شباب بيجيرم" في حوار لـ"الدستور" عن تفاصيل خطف الطفل "إياد محمد العسال" إن "إياد" ليس مقصودًا بالعين، لكن الخاطفين كانوا يبحثون عن أي طفل لاختطافه حتى جاءت فرصتهم لخطف "إياد" واستغلوا أنه يقف على الطريق بمفرده.

وتابع: تتبعنا كل  كاميرات المراقبة الخاصة بالقرية واكتشفنا أن التوك توك الذي كان يستقله الخاطفين وقفوا به أعلى الكوبري بمدخل القرية، كما تمكنا من تحديد صورة أحدهم من كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المحلات التجارية بالموقف، ولم يتعرف عليه أحد من أهل القرية، كما أكد أن أهلية الطفل من أطيب وأفضل سكان القرية وليس لهم عداوة أو أي خلافات مع أي شخص.

قويسنا مباحث قويسنا خطف ضبط المتهمين بخطف طفل

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