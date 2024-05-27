الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اختطاف طفل في ظروف غامضة بالمنوفية

اختطاف طفل
اختطاف طفل

حالة من الحزن والقلق الشديد اجتاحت قرية بيجيرم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية بعدما شهدت القرية اختطاف الطفل "إياد محمد العسال" 10 سنوات، على يد شخصين يستقلان توك توك.
 

دقت عقارب الساعة الثامنة مساء أمس الأحد، خرج الطفل "إياد" يلهو في الشارع مع أصدقاءه بالقرب من محل إقامته، وإذا بشخصين يستقلان توك توك اقتربا منه وقاما بشده للداخل بكل قوة،
وعندما شاهد صديقه الموقف جرى خلف التوك توك  للإلحاق به، وحاول الخاطفان  شد الطفل الآخر لكنه تمكن من الإفلات منهم فخطفوا الطفل "إياد" ولاذوا بالفرار.


وقال أدمن صفحه "شباب بيجيرم" في حوار لـ"الدستور" عن تفاصيل خطف الطفل "إياد محمد العسال" إن "إياد" ليس مقصودًا بالعين لكن الخاطفين كانوا يبحثون عن أي طفل لاختطافه حتى جاءت فرصتهم لخطف "إياد" واستغلوا أنه يقف على الطريق بمفرده.


وتابع: تتبعنا كل  كاميرات المراقبة الخاصة بالقرية واكتشفنا أن التوك توك الذي كان يستقله الخاطفين وقفوا به أعلى الكوبري بمدخل القرية، كما تمكنا من تحديد صورة أحدهم من كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المحلات التجارية بالموقف، ولم يتعرف عليه أحد من أهل القرية، كما أكد أن أهلية الطفل من أطيب وأفضل سكان القرية وليس لهم عداوة أو أي خلافات مع أي شخص.

وتكثف الأجهزة الأمنية بقويسنا تحت قيادة الرائد جمال عبدالعظيم جهودها لضبط الخاطفين وتحرير الطفل المخطوف.


وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة قويسنا بالمنوفية من قرية بيجيرم التابعة للمركز  تفيد بقيام شخصين باختطاف طفل داخل توك توك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

خطف طفل توك توك بخطف طفل بيجيرم قويسنا الأجهزة الأمنية بقويسنا المنوفية

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