الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إخلاء سبيل سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد بكفالة 2000 جنيه

هلا السعيد
هلا السعيد

أخلت جهات التحقيق بالشيخ زايد، سبيل  سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد بضمان مالي 2000 جنيه.

قال المحامي حسام مدني دفاع سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، إن جهات التحقيق قررت أيضًا تسليمه سيارته، بعد قرار التحفظ عليها لفحصها.

وكانت كشفت الفنانة هلا السعيد، عن تعرضها للتحرش من أحد سائقي شركة أوبر، حيث أكدت الفنانة أنها انفعلت عليه بعد أن وجدته أوقف السيارة في طريق عام، وبدأ يخلع بعض ملابسه، وحينها واجهته وبرر موقفه بأنه مريض يعاني من مرض السكر.

ونشرت هلا السعيد، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، قالت فيه: "أنا واقفة على محور الضبعة، سواق أوبر فجأة وقف وفجأة قالي العربية سخنت ببص ورا لقيته فك حزام البنطلون وقالي متخافيش أصل عندي السكر ولازم أدخل الحمام، نزلت وسيبت حاجتي في العربية، ووقفت في الشارع وبعت لايف لوكيشن لصحابي، الحمد لله إني قريبة من البيت وإننا في النهار".

كما علقت هلا السعيد على الفيديو، قائلة: "الحمد لله عدت على خير.. أنا قلت بعد اللي حصل، وفيه تسجيل في العربية، بس واضح إن مفيش فايدة في أوبر، الشركة نفسها لازم تتحاسب".

سائق أوبر التحرش بالفنانة هالة السعيد الفنانة هالة السعيد المحامي حسام مدني جهات التحقيق

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