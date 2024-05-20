الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على سائق بتهمة التحرش بفتاة حدائق الأهرام

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على سائق "توصيلة" أحد تطبيقات النقل الذكي، المتهم بالتحرش بفتاة في منطقة حدائق الأهرام عقب رصد سيارته وتحديد هويته من خلال الأوردر الذي طلبته الفتاة المجني عليها. 

ونفى المتهم فور إلقاء القبض عليه الاتهامات المنسوبة إليه بالتحرش بالفتاة أثناء استقلالها معه السيارة ولمس أجزاء حساسة من جسدها قائلًا:"معملتلتهاش حاجة". 

 

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جريمة جديدة.. فتاة تقفز من سيارة بعد تحرش السائق بها بحدائق الأهرام

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حررت فتاة بلاغًا بقسم شرطة الأهرام يفيد بتعرضها للتحرش من قبل سائق إحدى شركات النقل الذكي، والذى انتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وقالت المجنى عليها، في بلاغها أمام رجال المباحث، إنها طلبت سيارة عبر هاتفها، وعندما استقلت السيارة وانطلقت، فوجئت بالمتهم يعود بالكرسي الخاص به للخلف ويمسك أجزاء من جسدها بيد ويضع الأخرى على عجلة القيادة، فنهرته بشدة وطلبت منه التوقف لكنه رفض، وعندما قام بخفض السرعة تمامًا قفزت من السيارة.

 

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

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