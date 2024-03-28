حتى لا يتعرضن لواقعة فتاة روض الفرج.. نصائح للأمهات لوقاية بناتهن من التحرش

حادثة مؤسفة تعرضت لها فتاة صغيرة في مدرسة ابتدائية في منطقة روض الفرج، بعدما قام المدرس بالتحرش بها داخل أحد الفصول وقد ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على هذا المدرس بعد ‏تلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغ من والد الطفلة التي تبلغ من العمر 8 سنوات، وقال في البلاغ أنها تعرضت لمحاولة التحر من مدرس الألعاب وقيامه بإجبارها على مشاهدة أفلام إباحية على هاتفه المحمول، ثم حاول التحرش بها إلا أنها فرت هاربة وأخبرت أهلها بما حدث.

في هذا الصدد يستعرض الدستور بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى نحمي انفسنا وأولادنا من التحرش حسب موقع تليجراف البريطاني.

كيفية حماية الأطفال من التحرش:

القيام بأخبار شخص كبير:

قومي بإخبار طفلك أنه إذا كان هناك أي شيء يجعله غير مرتاح، فيمكنه إخبارك او إخبار أبيه، وأي شخص بالغ آخر يثق به مثل الجد أو الاخ.



لا تسمحي بوجود أسرار:

بما أن المتحرشين الجنسيين يستخدمون لغة مثل "هذا سر بيننا لا تخبر به أحدًا "علمي طفلك أنه لا توجد أسرار ينهم وبين أي شخص إلا أنتي وأبيه فقط، تعرفي الطفل أنه إذا قال أحدهم "لا يمكنك إخبار احد بسرنا"، فهذا شيء يحتاج إلى إخباره.

كيفية حماية الفتيات أنفسهن من التحرش:

حمل حقيبة ظهر:

قومي بارتداء حقيبة ظهر قد الإمكان، فهي تعمل على حماية ظهرك من أي تحرش، منعًا للدفع في الأماكن المزدحمة والتلامس حيث انها تعمل كحاجز بينك وبين المتحرش.

المشي بثقة:

عليكي ايضا المشي بثقة وحزم حيث يعطيكي ذلك قوة تجعل المتحرش يتردد في مهاجمتك لفظيًا أو جسديًا.



تغيير اتجاه السير:

إذا كان هناك شخصًا ما يقوم بملاحقتك في الشارع، حاولي القيام بتغيير اتجاه السير على الفور، كما يمكنك الدخول الى إحدى المحلات المجاورة وطلب المساعدة من شخص آخر.

حمل أداة للدفاع عن النفس:

للحماية من التحرش عليكي دائما حمل أداة في حقيبتك تساعدك في الدفاع عن نفسك، مثل البخاخ الذي يمكنك توجهيه إلى عين المعتدي والرش بقوة، بالإضافة إلى الصاعق الكهربائي.

حمل صفارة:

وإذا كان صوتك واطي لا يمكنك الصراخ، عليكي القيام بحمل صفارة أو أي أداة أخرى ذات صوت عالي حتى تجذبي الانتباه اليك إذا حاول أحدهم التقرب منك.



تعلم حركات دفاعية:

يمكنك في أوقات الفراغ الذهاب إلى اي نادي رياضي او صالة ألعاب، وتعلم بعض التدريبات المهمة التي من شأنها حمايتك دون التعرض للأذى، فاحرصي دائما على تعلم بعض الحركات الدفاعية عن النفس.

الاتصال بالخط الساخن وتقديم بلاغ:

اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لمواجهة ظاهرة التحرش بالفتيات، سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، في مُحاولة منها لتبديد تلك الأفعال المُخالفة للشرع والعُرف؛ حيثُ تسعى جاهدة نحو القضاء على تلك الظاهرة التي تُعدّ شكلًا من أشكال العُنف والتمييز ضد المرأة.

وقد أتاحت وزارة الداخلية تقديم البلاغات ضد المتحرشين، اما عن طريق الاتصال بالخط الساخن 108 الذي من خلاله يمكن الإبلاغ عن حدوث الواقعة وتقديم بلاغ فوري لضبط المتهم.