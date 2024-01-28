الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

في الشوارع والمدارس.. "التحرش" وباء يهدد المجتمع

التحرش
التحرش

«التحرش».. أصبح ظاهرة مؤخرًا، لكن تحاول الجهات الرقابية والنيابة العامة التصدي لتلك الظاهرة ومكافحتها خاصة عقب ظهورها في عدة أشكال سواء تحرش لفظي أو مادي ضد النساء أو الأطفال.. وفي هذ التقرير نرصد الوقائع والعقوبات بعد سقوط متحرش بالهرم والقبض عليه نهاية الأسبوع الماضي.

 

متحرش الأطفال

في الهرم، تجرد مسن من مشاعر الرحمة وتحرش بالأطفال حتى اكتشف عامل أمره وأبلغ عن تعديه على نجله البالغ من العمر ١٠ سنوات، وتم ضبط المتهم الذي اعترف أنه استغل تواجد الطفل لشراء الطلبات من محل عطارة واستدرجه داخل المخزن وتحرش به.


وتبين أنها ليست الواقعة الأولى للمتهم وأنه تحرش بأكثر من طفل من قبل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
 

تحرش بطالبة في وسط البلد

وفي منطقة قصر النيل، تكررت وقائع التحرش وكانت آخرها في منطقة وسط البلد، عندما تحرش مسن بطالبة أمام إحدى المحلات وقرر أنه لامسها دون قصد منه.

واستعمت النيابة إلى أقوال المجني عليها، وتبين أنها طالبة، 17 سنة، وقالت إنه أثناء سيرها مع شقيقتها بشارع طلعت حرب، فوجئت بالمتهم أثناء سيره ورائها؛ تحرش بها من خلال ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فدفعته في صدره، ثم قامت بالاستعانة بالأهالي.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإحضارهم إلى ديوان القسم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.


مدرس يتحرش جنسيًا بطالبات الإبتدائي

وفي تلك الواقعة تجرد معلم الأجيال من وظيفته ومعانيها السامية وارتدى رداء الشر والشهوانية وانتهك براءة عدد من الطالبات حيث تحرش بعشرة تلميذات بالصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي تتراوح أعمارهن بين «٩ – ١١» عامًا.

وجّهت النيابة الإدارية رسائل هامة لأولياء أمور التلاميذ والطلاب بمختلف المراحل الدراسية وكذلك للقائمين على العملية التعليمية، وذلك بعد قرارها بإحالة معلم خبير بإحدي المدارس الابتدائية بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابه جرائم التحرش الجسدي والانتهاك الجنسي بعدد من تلميذات المدرسة محل عمله.

الجهات الرقابيه متحرش الأطفال وسط البلد منطقة قصر النيل مدرس يتحرش جنسي ا

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