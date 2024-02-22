التحرش وهتك عرض الأطفال ناقوس خطر يهدد المجتمع

أطفال أبرياء شاء قدرهم أن يقعوا في قبضة أشخاص تجردوا من مشاعر الرحمة والإنسانية فاستغلوا ضعفهم وصغر سنهم لتحقيق أغراضهم المريضة سواء بالتحرش أو هتك العرض والاغتصاب.



أصبحت وقائع التحرش واغتصاب الأطفال ناقوس خطر يهدد المجتمع.. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الوقائع التي شهدناها خلال الفترة الماضية والعقوبة.

عامل خردة يتحرش بطفلتين في أوسيم

شهدت منطقة أوسيم واقعة مأساوية عندما أقدم عامل خردة على التحرش بطفلتين في مدخل عقار بمنطقة أوسيم.

وقال والد الطفلتين إن المتهم حاول تجريد طفلتيه من ملابسهما ولامس أجزاءً حساسة من جسديهما إلا أنهما هربتا من أمامه خوفًا منه.



والبداية بتلقي قسم شرطة أوسيم بلاغًا من بائع ملابس، اتهم فيه جامع خردة بالمنطقة بالتحرش بطفلتيه أثناء سيرهما بالطريق العام لشراء بعض الحلوى، وأن المتهم أوهمهما بأنه صديقه واصطحبهما لمدخل عقار بالشارع وحاول نزع ملابسهما وملامسة أجزاء حساسة من جسديهما، إلا أنهما هربتا منه.

وتم ضبط المتهم ويدعى "عبدالرحمن. س" 20 سنة، جامع خردة، ومقيم في البراجيل بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعثر معه على سلاح أبيض "سكين"، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

شاب يهتك عرض ابنة عمه بالجيزة

فيما أقدم شاب بالجيزة على هتك عرض ابنة عمه، 8 سنوات، بعد استدراجها أعلى سطح منزل العائلة.

وقررت النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات واستدعت والدها لسماع أقواله بعد تقدمه بالبلاغ.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

المشدد 10 سنوات لسائق هتك عرض طفلة بالإسكندرية

وفي الإسكندرية أقدم سائق على هتك عرض طفلة وعاقبته محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بهتك عرض طفلة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها بقيام المتهم بخطف ابنتها والتعدي عليها، بدائرة القسم.

وتوصلت التحريات إلى أنه على إثر علاقة عاطفية بين المتهم "ط.م.ف"، سائق، وبين المجني عليها "م. ز. ع" 15 سنة، استدرجها إلى إحدى الوحدات السكنية بدون إكراه أو تهديد، وتعدى عليها وهتك عرضها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

مُسن يتحرش بطفل داخل مخزن بالجيزة

شهدت محافظة الجيزة واقعة تحرش جديدة كان بطلها مسنًا قام باستدراج طفل داخل مخزن وتحرش به وأمرت نيابة جنوب الجيزة بحبسه.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم لم تكن تلك الواقعة الأولى له، بل تكررت عدة مرات مع أطفال آخرين.

وأفادت التحقيقات، بأن المتهم استغل وجود الطفل لشراء الطلبات من محل عطارة واستدرجه بقطعة حلوى داخل المخزن وتحرش به.

تلقى قسم شرطة الهرم من عامل بتعرض نجله البالغ طفل 10 سنوات للتحرش من قبل شخص مسن، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ وأن المتهم استغل وجود الطفل لشراء الطلبات من محل عطارة واستدرجه داخل المخزن وتحرش به.

العقوبة

تنص المادتان 268 و269 من قانون العقوبات على أنه كل من هتك عرض طفل أقل من 18 سنة ميلادية يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وتشدد العقوبة في حالة إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو المتولين تربيتهم أو ممن لهم السلطان عليه أو في حالة تعدد مرتكبي الجريمة وإذا اجتمع هذان الأمران تصل العقوبة إلى المؤبد وفقًا للقانون المصري.