الخميس 22 فبراير 2024
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حوادث

أنا صاحب بابا.. مفاجآت في تحرش عامل بطفلتين بأوسيم

تحرش
تحرش

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الخميس، حبس عامل خردة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالتحرش بطفلتين في مدخل عقار بمنطقة أوسيم.

وقال والد الطفلتين إن المتهم حاول تجريد طفلتيه من ملابسهما ولامس أجزاءً حساسة من جسديهما إلا أنهما هربتا من أمامه خوفًا منه. 

والبداية بتلقي  قسم شرطة أوسيم بلاغ من بائع ملابس، اتهم فيه جامع خردة بالمنطقة بالتحرش بطفلتيه أثناء سيرهما بالطريق العام لشراء بعض الحلوى، وأن المتهم أوهمهما بأنه صديقه واصطحبهما لمدخل عقار بالشارع وحاول نزع ملابسهما وملامسة أجزاء حساسة من جسدهما، إلا أنهما هربا منه.

 

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وأكدت التحريات التي أجراها المقدم مصطفى كمال رئيس المباحث تحت إشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، صحة ماجاء في البلاغ، وتم ضبط المتهم ويدعى "عبدالرحمن. س" 20 سنة، جامع خردة، ومقيم في البراجيل بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعثر معه على سلاح أبيض "سكين"، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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