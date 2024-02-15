الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اغتصباها أمام حبيبها.. "ذئاب بشرية" تنهش فتاة النزهة في عيد الحب

اغتصاب
اغتصاب

 تعددت اللقاءات بين فتاة النزهة وحبيبها حتى طلب رؤيتها يوم عيد الحب للاحتفال سويا، لكن اللقاء انتهى بجريمة. 

ذئاب في عيد الحب 

ذهبت الفتاة ابنة السادسة عشر عاما إلى المكان الذي حدده حبيبها للقائهما، والذي كان منطقة مهجورة، وبعد فترة من تحدثهما فوجئت الفتاة بدخول شابين آخرين اكتشفت انهما صديقا حبيبها، وبدأ الشابان في محاصرتها أمام أعين حبيبها قبل أن ينهالا عليه بالضرب حتى لا يتمكن من إنقاذها، وانقضا عليها وجرداها من ملابسها وتناوبا اغتصابها، حيث فض أحدهما غشاء بكارتها وتركاها في حالة سيئة وفرا هاربين. 

تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من حارسة عقار وابنة شقيقتها، تتهم فيه عاطلين، «19 و20 عاما»، بالتعدي على الفتاة جنسيا في مكان مهجور في النزهة.

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اغتصاب 

أوضحت الفتاة المجني عليها في البلاغ، أنها كانت برفقة صديقها في أحد الأماكن بمنطقة النزهة، وتفاجأت باثنين من أصدقائه يدخلان عليهما، وأن أحدهما اعتدى عليها جنسيا، قائلة: "كنا قاعدين أنا وهو وفجأة دخل أصحابه الاتنين المكان واعتدى الأول علىَّ جنسيا، (اغتصبني وفض غشاء البكارة)، بعد ضرب صديقها".

على الفور، انتقلت قوة من مباحث النزهة إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهمين واعترفا بارتكابهما الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

بمزاجها 

أمرت النيابة العامة بعرض المجني عليها على الطب الشرعي، لتحديد الإصابات التي لحقت بها والتأكد من تعرضها للاغتصاب، وواجهت المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهما، فاعترفا باغتصاب حبيبة صديقهما بعدما كان يروي لهما عن لقاءاتهما في مكان مهجور، وحاول المتهمان الإفلات من جريمتهما فادعيا علاقتهما السابقة بالفتاة، وأنها ذهبت برفقتهما برضاها قائلين: "كل حاجة كانت بمزاجها وبرضاها".

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ومازالت التحقيقات مستمرة. 

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