الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

موظفة تساعد زوجها على اغتصاب شقيقتها بعد تخديرها بالإسكندرية

جريدة الدستور

كانت تشعر بالنقص مقارنة بشقيقتها الحسناء المتفوقة في عملها ويثني الجميع على أخلاقها الحسنة. كانت تحاول التقليل منها في كل مناسبة أمام الأهل والأقارب حتى لاحظت نظرات زوجها لشقيقتها فسيطر الشر على عقلها بفكرة شيطانية تحقق من خلالها انتقامها الوهمي من شقيقتها حيث قررت "كسرها" بانتهاك براءتها

الشقيقة الحاقدة عرضت على زوجها فكرتها بتخدير شقيقتها بعد استدراجها إلى شقتهما في الإسكندرية ثم تساعده على التهام جسدها وبراءتها لتسيطر الفكرة على الزوج ويوافق عليها خاصة أنه معجب بشقيقة زوجته منذ أن رآها.

بدأت الزوجة الشيطان في تنفيذ مخططها بعدما أقنعت شقيقتها بالإقامة معها في شقة مستأجرة لقضاء يومي إجازة بعيداً عن ضغط العمل. 

وافقت الأخت على طلب شقيقتها وذهبت معها إلى الشقة، وقدمت لها شقيقتها واجب الضيافة "عصير مخدر" وما أن انتهت الأخت من تناوله غابت عن الوعي لتستيقظ بعد فترة تجد نفسها مجردة تماماً من ملابسها على سرير وتجلس أمامها شقيقتها وزوجها وعلى وجههما نظرات غريبة وعندما انهارت واستفسرت عن حالتها وضعت شقيقتها هاتفاً بين يديها وفتحته على مقاطع فيديو تصورها في أحضان زوج شقيقتها أثناء التهامه لجسدها واغتصابها. 

أسرعت الفتاة إلى قسم شرطة الدخيلة محررة محضراً بتعرضها للاغتصاب واتهمت شقيقتها وزوجها بتدبير الجريمة وتصويرها لإذلالها. 

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تلقى قسم شرطة الدخيلة تلقى بلاغًا من موظفة، 39 سنة، مقيمة القاهرة، تتهم فيه شقيقتها وزوجها بتخديرها داخل شقة مستأجرة بمنطقة البيطاش، واعتداء الأخير عليها جنسيًا وتصويرها.

أكدت تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة صحة الواقعة، وأن المدعوة "ت" 46 سنة، موظفة، وزوجها "ع" 57 عامًا، عامل، استدرجا المجنب عليها، بحجة قضاء الإجازة في الإسكندرية، ثم قاما بتخديرها داخل الشقة المشار إليها.

وكشفت التحقيقات أنه عقب تخديرهما المذكورة مارس المتهم الثاني الجنس معها، بينما صورتها المتهمة الأولى "شقيقتها" بهاتفها المحمول أثناء اعتدائه عليها جنسيًا.

قدمت المجني عليها 4 مقاطع فيديو للمتهمين أثناء ارتكاب الواقعة، وألقي القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم قررت محكمة الجنايات تجديد حبسهما ٤٥ يوما تمهيدا لمحاكمتهما.

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