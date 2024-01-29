قرار من المحكمة فى قضية مدير أعمال حلمى بكر

قررت محكمة جنح العجوزة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة مدير أعمال حلمى بكر، في اتهامه بالاستيلاء على 2 مليون جنيه، لجلسة 19 فبراير.

وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار باسل عمرو، وكيل النائب العام العجوزة الجزئية، في جلسة 27 ديسمبر 2023، قد أمرت بإحالة المتهم في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية، وفق الأوراق جنحة بالمادة ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم نور.أ في ٢٠٢٣ بدائرة قسم العجوزة، قام بالاستيلاء علي المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوك للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

واستمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق، واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه.