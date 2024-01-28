غدًا.. محاكمة مدير أعمال حلمي بكر بتهمة الاستيلاء على مليوني جنيه

تنظر محكمة شمال الجيزة، غدا الإثنين، محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر بتهمة الاستيلاء منه على 2 مليون جنيه.

أمرت النيابة العامة برئاسة المستشار باسل عمرو، وكيل النائب العام العجوزة الجزئية، بإحالة المتهم في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية.

تبين من خلال التحقيقات أن مدير أعمال حلمي بكر حصل على توقيعه موكله بمعاونة موظف البنك، أوهمه بسحب المبلغ 2 مليون جنيه وتحويلها إلى حسابه الشخصي من أجل وضعها في شهادات بنكية، كما خدعه موظف البنك أن المبلغ سيحول على حسابه الشخصي من أجل شراء شقة جديدة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم نور.أ، قام بالإستيلاء علي المبالغ المالية المملوك للمجني علية حلمى عيد محمد بكر وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بمشروع كاذب.

وقال محامي الموسيقار أمام جهات التحقيق، أن المدعو "ن.أ" الذى كان يعمل مدير أعمال "حلمي" قام بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء على مبلغ 2 مليون و280 ألف جنيها مصريا بعد إيهامه بربط المبلغ المالى خاصته في أحد البنوك، وحضر أحد موظفي البنك وأخذ توقيع موكلي بالشقة سكنه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه.