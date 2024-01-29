دفاع أسرة أشرف عبدالغفور: المتهم أطاح بسيارة الفنان 50 مترًا

استند شعبان سعيد المحامي المدعي بالحق المدني، في قضية مصرع الفنان أشرف عبد الغفور في مرافعته على شهادة فرد أمن بـ"كومبوند" الذي وقع أمامه الحادث.

وروى الشاهد تفاصيل الحادث قائلا: الراجل اللي سايق العربية الشيفروليه أنا شايفه وهو جاي من بعید، وكان ماشي بسرعة عالية، وكان بياخد غرز وكانت عربية الراجل اللي مات ماشية على مهلها على اليمين فالراجل اللي كان سايق العربية الشيفروليه كان عمال ياخد غرز وفي غرزة منهم اتفاجئ بالعربية البيجو وملحقش يتفاداها وخبط فيها وفضلت تلف في الطريق".

وطالب المحامي بضم التقارير الفنية والفحص الفني لسيارة المجني عليه، كما طالب بإضافة التهمة للقيد والوصف وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم تأسيسًا على شاهد الواقعة، الذي أكد أن المتهم كان يسير بسرعة 150 وبـ"ياخد غرز"، مشيرًَا إلى أن شاهد الواقعة أكد أن الفنان الراحل أشرف عبدالغفور كان يسير بسرعة 60 وسيارته زحفت حوالي 50 مترًا عن مكان الواقعة دليل على السرعة الجنونية.

كما طالب بإضافة تهمة جديدة للمتهم، وهي الاتلاف غير العمد، لافتًا إلى أن النيابة العامة وجهت له تهم القتل الخطأ وإصابة زوجة المجني عليه وكذلك مخالفة قانون المرور ولم تدرج تهمة الاتلاف غير العمد.

وطالب المدعي بالحق المدني لأسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بضم التقارير الفنية لمهندس المرور الخاصة بالواقعة، حيث خلت أوراق القضية منها وطالب بتعويض مالي قدره أربعين ألف وواحد، واختتم مرافعته بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وقالت أرملة الفنان أشرف عبدالغفور في التحقيقات: "أنا كنت رايحة أنا وجوزي أشرف عبدالغفور- الله يرحمه- نزور بنتي ريهام، وكنا ماشيين على الطريق الدائري- عند كومبوند مونت فيو- ومرة واحدة وإحنا ماشين لقينا عربية خبطت في العربية بتاعتنا من ورا".

وأضافت: "بعد كدة مرة واحدة اختل توازن العربية عشان اللى خبطنا كان جاي بسرعة جنونية وخبط فينا من وره وساعتها مش فاكرة أى حاجة تانى لأنى محستش بنفسي غير وأنا في المستشفى".

وشهدت الجلسة تغيب المتهم، فيما حضر من أسرة الفنان الراحل نجله وزوج ابنته ريهام.

وكانت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر قررت، في وقت سابق، إحالة المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمة الجنائية.

وكان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تقدر بـ10 آلاف جنيه على ذمة القضية.