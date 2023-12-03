الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثمان الفنان أشرف عبد الغفور

أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور

صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثمان الفنان أشرف عبد الغفور وتسليمه لذويه بعدما كشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادث الذي أودى بحياته وأنه مجرد تصادم بين سيارتين. 

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، هوية المتسبب في الحادث الذي أدى لمصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث تصادم سيارتيهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في أكتوبر. 

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إلى أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي وجرى التحفظ عليه بعدما تبين عدم إصابته وسيتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

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مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

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عاجل.. القبض على المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورورد بلاغا أفاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث سير بين سيارتين، ومصرع قائد السيارة الأولى وتبين أنه الفنان أشرف عبدالغفور وكان برفقته زوجته التي تم نقلها في حالة خطر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل جثمان الفنان أشرف عبدالغفور إلى ثلاجة المستشفى.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحادث نتج عنه تهشم سيارة الفنان أشرف عبدالغفور ووفاته عن عمر يناهز ٨١ عاما، وإصابة زوجته بإصابات خطيرة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

 

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