الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

عاجل.. القبض على المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته

أشرف عبدالغفور
أشرف عبدالغفور

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على سائق السيارة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بعد الاصطدام بسيارتهما على طريق إسكندرية الصحراوي. 

ولقي الفنان أشرف عبدالغفور مصرعه في حادث سير على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق أكتوبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

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بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث سير بين سيارتين، ومصرع قائد السيارة الأولى وتبين أنه الفنان أشرف عبدالغفور، وكان برفقته زوجته، التي تم نقلها في حالة خطرة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل جثمان الفنان أشرف عبدالغفور إلى ثلاجة المستشفى.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن أن الحادث نتج عنه تهشم سيارة الفنان أشرف عبدالغفور ووفاته عن عمر يناهز ٨١ عامًا، وإصابة زوجته بإصابات خطيرة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

أشرف عبد الغفور وفاة الفنان أشرف عبد الغفور حادث سير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي الجيزة

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