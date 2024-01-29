الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. محاكمة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

أشرف عبدالغفور
أشرف عبدالغفور

تستكمل محكمة جنح أكتوبر، بعد قليل، جلسة محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته بحادث سير بمدينة أكتوبر.

وشهدت الجلسة الماضية غياب المتهم المتسبب في الحادث عن الحضور.

وأحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر في وقت سابق المتهم للمحاكمة الجنائية

وفي وقت سابق، قالت زوجة الفنان أشرف عبدالغفور في التحقيقات: أنا كنت رايحة أنا وجوزى أشرف عبدالغفور  نزور بنتي ريهام، وكنا ماشيين على الطريق الدائري - عند كومبوند مونت فيو ومرة واحدة واحنا ماشيين لقينا عربية خبطت في العربية بتاعتنا من ورا.

وأضافت زوجة الفنان أشرف عبدالغفور في التحقيقات: بعد كدة مرة واحدة اختل توازن العربية عشان اللي خبطنا كان جاي بسرعة جنونية وخبط فينا من ورا وساعتها مش فاكرة أي حاجة تاني لأني محستش بنفسي غير وأنا في المستشفى.

مدينة أكتوبر الفنان أشرف عبد الغفور حكمة جنح أكتوبر حبس مصرع وفاه الفنان أشرف عبدالغفور

مواد متعلقة

غدًا.. محاكمة المتهم المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

الأكثر قراءة

جيروزاليم بوست: حماس الفائز الحقيقي في حرب غزة وتقود مفاوضات إنهاء الحرب

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

الحوثيون يطلقون صاروخًا على سفينة حربية أمريكية بخليج عدن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكي.. الاحتلال يسمح لوفد أممي بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل