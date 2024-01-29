بعد قليل.. محاكمة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

تستكمل محكمة جنح أكتوبر، بعد قليل، جلسة محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته بحادث سير بمدينة أكتوبر.

وشهدت الجلسة الماضية غياب المتهم المتسبب في الحادث عن الحضور.

وأحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر في وقت سابق المتهم للمحاكمة الجنائية

وفي وقت سابق، قالت زوجة الفنان أشرف عبدالغفور في التحقيقات: أنا كنت رايحة أنا وجوزى أشرف عبدالغفور نزور بنتي ريهام، وكنا ماشيين على الطريق الدائري - عند كومبوند مونت فيو ومرة واحدة واحنا ماشيين لقينا عربية خبطت في العربية بتاعتنا من ورا.

وأضافت زوجة الفنان أشرف عبدالغفور في التحقيقات: بعد كدة مرة واحدة اختل توازن العربية عشان اللي خبطنا كان جاي بسرعة جنونية وخبط فينا من ورا وساعتها مش فاكرة أي حاجة تاني لأني محستش بنفسي غير وأنا في المستشفى.