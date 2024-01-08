تفاصيل أولى جلسات محاكمة المتهم فى "مصرع الفنان أشرف عبدالغفور"

كشف شعبان سعيد، المحامي، عن تفاصيل ما حدث في أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبدالغفور، وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر.

أجلت المحكمة، خلال جلسة اليوم، القضية إلى 29 يناير، للإعلان بالدعوى المدنية.

وقال شعبان سعيد، محامي الفنان أشرف عبدالغفور والممثل القانوني لنقابة المهن التمثيلية، إنه ادعى مدنيًا بمبلغ 40001 على سبيل التعويض المدني المؤقت في القضية.

وأشار محامي الفنان أشرف عبدالغفور إلى أن القضية فيها تهمتان، الأولى الإصابة الخطأ، والثانية القتل الخطأ، لافتًا إلى أن هناك تهمة لم تدرجها النيابة وهي الإتلاف غير العمدي للسيارة.

وأوضح أن المحكمة أجلت القضية للإعلان بالدعوى المدنية، وسداد الرسوم، وأن المتهم لم يحضر جلسة اليوم.

وكانت أحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، في وقت سابق، المتهم في واقعة مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بحادث سير بأكتوبر، للمحاكمة الجنائية.

وكان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تقدر بـ10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

ووجهت النيابة العامة بأكتوبر، في وقت سابق، للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، وإصابة زوجته في حادث مروري بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر، وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبدالغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامى، وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

وكلفت النيابة العامة مهندسًا فنيًا بمرور الجيزة، لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبدالغفور، والتي أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.