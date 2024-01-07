الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"متخانقة مع جوزها".. سيدة تشعل النار في جسدها بالجيزة

سيدة تشعل النار في
سيدة تشعل النار في جسدها

أشعلت سيدة النار فى جسدها بسبب خلافات مع زوجها مما تسبب فى إصابتها بمنطقة الوراق.

 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوجود مصابة داخل منزل وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين قيام ربة منزل بسكب “الجاز” وأشعلت النار في جسدها، ونُقلت للمستشفى لتلقي العلاج.

 

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وقال والد المصابة في محضر الشرطة، إن ابنته عانت من خلافات مع زوجها خلال الفترة الماضية، طردها من منزل الزوجية قبل عدة أشهر لم ينفق عليها أو أولاده خلالها، وعندما ذهبت إلى شقة الزوجية لأخذ بعض متعلقاتها منعها من الدخول ووبخها وأهانها.

وأضاف والد السيدة، أن ابنته مرت بحالة نفسية سيئة متأثرة بالخلافات مع زوجها، وفي يوم الواقعة، أحضرت مادة مساعدة على الاشتعال وسكبته على جسدها، وأشعلت النيران في نفسها داخل الحمام، ما أصابها بحروق متفرقة بالجسم، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

زوجها الوراق مديرية أمن الجيزة الجاز أشعلت النار في جسدها خلافات

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