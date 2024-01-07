الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بسرقة مزرعة فى أطفيح

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة محتويات مزرعة بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسرقة 2 ماكينة رفع مياه و3 مواتير رش و500 متر خرطوم، و3 مسدسات رش مياه وتانك مياه و80 كيس سماد، و250 لفة خرطوم، و2000 متر مواسير بلاستيك ومشمع بلاستيك ونافذة وباب وأريكة وجرار صغير بالمقطورة الخاصة به من داخل إحدى المزارع بدائرة المركز.

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وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام سيارة «ربع نقل» ملك وقيادة أحدهم «تم ضبطها»، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهم سيئي النية يقيمان بدائرة المركز أمكن ضبطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أطفيح سرقة مزرعة مركز شرطة أطفيح الامن العام جرار

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