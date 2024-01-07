الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

4 مصابين في مشاجرة بين لاعبي "الإعلاميين" و"المعادي" بدوري الدرجة الثالثة.. والشرطة تتدخل

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 4 لاعبي كرة قدم من دوري الدرجة الثالثة في مشاجرة بين فريقين بمقر نادي الإعلاميين بمدينة السادس من أكتوبر، وسيطرت مباحث الجيزة على المشاجرة وألقت القبض على طرفيها. 

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بمقر نادي الإعلاميين.

txt

مصرع شقيقين وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بكفرالشيخ

txt

بطلق خرطوش.. ننشر صور شاب قتل أثناء مشاجرة في شبرا الخيمة

انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص نشوب مشاجرة بين فريقي الإعلاميين والمعادي بدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم مما أسفر عن سقوط 4 مصابين بكسور وسحجات متفرقة بالجسم.

اصطحب الأمن الطرفين إلى ديوان قسم ثالث أكتوبر وتبادلا الاتهامات، وتحرر محضر أحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

اصابة 4 لاعبين دوري الدرجة الثالثة أكتوبر لاعبي كرة قدم نادي الإعلاميين مشاجرة

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

حدث ليلًا| إحالة هانى شاكر للمحاكمة.. وتفاصيل جديدة فى مقتل خبير زراعى وفتاة داخل شقة بالمعصرة

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

تغيير فى أرقام «قمصان» لاعبى المنتخب الوطنى بسبب «كهربا»

حكاية كتاب يقرأه محمد صلاح داخل معسكر منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين