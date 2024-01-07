4 مصابين في مشاجرة بين لاعبي "الإعلاميين" و"المعادي" بدوري الدرجة الثالثة.. والشرطة تتدخل

أصيب 4 لاعبي كرة قدم من دوري الدرجة الثالثة في مشاجرة بين فريقين بمقر نادي الإعلاميين بمدينة السادس من أكتوبر، وسيطرت مباحث الجيزة على المشاجرة وألقت القبض على طرفيها.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بمقر نادي الإعلاميين.

انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص نشوب مشاجرة بين فريقي الإعلاميين والمعادي بدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم مما أسفر عن سقوط 4 مصابين بكسور وسحجات متفرقة بالجسم.

اصطحب الأمن الطرفين إلى ديوان قسم ثالث أكتوبر وتبادلا الاتهامات، وتحرر محضر أحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.