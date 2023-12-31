الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بطلق خرطوش.. ننشر صور شاب قتل أثناء مشاجرة في شبرا الخيمة

المجني عليه
المجني عليه

حصلت “الدستور” على صور المجني عليه سيف الدين محمد علي الذي قتل بطلق خرطوش أثناء نشوب مشاجرة مع بعض الأشخاص في  شبرا الخيمة.

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تفاصيل الواقعة 

البداية كانت بتلقي قسم أول شبرا الخيمة بـ القليوبية إخطارًا من مستشفى ناصر العام يفيد بوجود شاب يدعى "سيف الدين محمد علي"، 17 عامًا، مصاب بطلق ناري "خرطوش" بمنطقة الصدر والكتف، مما أدى لوفاته .

بإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وبتقنين الإجراءات اللازمة وسؤال شهود العيان ووالدة المجني عليه من قبل الجهات المختصة، تبين أنه أثناء وجود مشاجرة بالأسلحة النارية بين شخصين بالمنطقة، وأثناء وقوف المجني عليه، تلقى طلقة طائشة أودت بحياته.

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المجني عليه مشاجرة منطقة شبرا الخيمة طلق خرطوش محافظة القليوبية

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بطلق خرطوش.. ننشر صور شاب قتل أثناء مشاجرة في شبرا الخيمة

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