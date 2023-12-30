السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب بطلق نارى فى مشاجرة حادة بشبرا الخيمة بالقليوبية

جريدة الدستور

لقي شاب مصرعه على يد آخرين، إثر مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المنشية الجديدة فى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش أودى بحياته، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وطلبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية يفيد ورود إخطارا بمصرع شاب يدعى "سيف. ا" 17 عامًا، اثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش أودى بحياته.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مصرع الشاب إثر مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات مالية، فقام المتهمون بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه أودت بحياته.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت والله، وشيع المئات من أهالي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط أحزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

شبرا الخيمة مصرع شاب محافظة القليوبية طلق ناري مشاجرة حادة

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