القبض على 3 تجار مخدرات فى القليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على 3 مسجلين خطر يديرون بؤرة إجرامية للاتجار في المخدرات وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد بورود معلومات بقيام 3 عناصر إجرامية بإدارة بؤرة إجرامية للاتجار فى المخدرات على نطاق واسع بمنطقة الخانكة.

تم تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى أن المتهمين مسجلون خطر وأنهم يحوزون أسلحة نارية ويتخذون من إحدى البؤر مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي فى دائرة مركز شرطة الخانكة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية "دون لوحات" بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهم 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين وكمية من الحشيش والشابو وطبنجة و2 خزينة وعدد من الطلقات و2 سلاح أبيض ومبلغ مالى وميزان حساس، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع واستخدام الأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ350،000 جنيه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.