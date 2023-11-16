الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تجارة المخدرات بالقليوبية

ضبط تشكيل عصابي تخصص
ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تجارة المخدرات بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه عاطلان بحوزتهما مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهما بدائرة مركز طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تفيد بوجود تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظة القليوبية على الشباب وعملائهم لتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (عاطلين لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزتهما (8 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 6 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو – 1 كيلوجرام لمخدر الهيروين- 1 كيلوجرام لمخدر الشادو – كمية لمخدر الآيس "الشابو"- بندقية خرطوش- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- سيارة- 3 ميزان حساس- مبالغ مالية) من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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