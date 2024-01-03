مصرع شقيقين وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بكفرالشيخ

لقي شقيقان مصرعهما وأصيب شخص آخر بإصابات خطيرة في مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز سيدي سالم، جرى خلالها استخدام الأسلحة البيضاء، بسبب خلافات الجيرة، وتم إيداع جثتي الشقيقين بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أحمد نزيه، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، بلاغًا بنشوب مشاجرة حامية بين عائلتين بإحدى قرى المركز ووجود مصابين بإصابات خطيرة بين طرفي المشاجرة والنزاع، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبالتحري تبين وقوع مشاجرة بين كل من "ر.م"، وشقيقه.م. 28 عامًا طرف أول، "وع."، "وط" و"وم"، طرف ثان، واستخدم كلا أفراد الطرفان في تلك المشاجره الخاميه الأسلحة البيضاء، وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهما.

جرى نقل الشقيقين الطرف الأول المصابين إصابات خطيرة في تلك المشاجرة إلى مستشفى كفر الشيخ العام في محاولة لعلاجهما وإسعافهما، وتبين إصابة الأول بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، والثاني باشتباه نزيف بالمخ، وجرح قطعي بالقدم اليمنى، إلا أنهما توفيا أثناء التعامل معهما طبيًا ومحاولة إنقاذ حياتهما وعلاجهما متأثرين بإصاباتهما الخطيرة.